Sky - Il Milan non molla Botman, lunedì contatto per Tanganga

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' sul calciomercato del Milan: "Il Milan continua - insistiamo - a non arrendersi per Botman: ci sono stati contatti nelle ultime ore per cercare uno spiraglio per prenderlo già a gennaio, altrimenti si cercherà di bloccarlo ora per giugno lavorando, nel frattempo, per un difensore in prestito; lunedì, per esempio, ci sarà un nuovo contatto per Tanganga e restano in piedi le piste Diallo del PSG e Bailly del Manchester Utd".