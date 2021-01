Sky - Il Milan penserà all’attaccante dopo la partita di Cagliari

Come riportato da Gianluca Di Marzio nel corso di "Calciomercato - L'Originale" in onda su Sky Sport, il Milan si occuperà della questione attaccante dopo la partita di Cagliari, dunque da martedì prossimo. Il nome più gettonato è quello di Mario Mandzukic, giocatore attualmente svincolato dopo la breve parentesi in Medio Oriente. I dirigenti rossoneri, in questo weekend, vorrebbero focalizzarsi sull'acquisto di un difensore.