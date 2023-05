Sky - Il Milan tratterà per Diaz: lo spagnolo vuole restare in rossonero

MilanNews.it

Secondo quanto riporta il sito di Sky Sport il Milan presto si siederà al tavolo con il Real Madrid per trattare il futuro di Brahim Diaz, da tre anni in prestito a Milanello. Secondo quanto riportato il calciatore spagnolo desidera rimanere in rossonero dove sa di potersi giocare più chance da titolare. Bisognerà trovare un'intesa con i blancos.