Sky - Il Milan vuole Saba Goglichidze dell'Empoli

vedi letture

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio a "Calciomercato - L'Orginale", in diretta su Sky Sport, il Milan punta su Saba Goglichidze, difensore classe 2004 dell'Empoli. Da capire se per giugno o per ora, magari lasciando il georgiano in prestito fino a fine stagione in Toscana, ma i rossoneri sono molto interessati al centrale.