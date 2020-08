Sky - Il rinnovo di Donnarumma verrà affrontato dopo quello di Ibrahimovic

Intervenuto durante la trasmissione 'Calciomercato l'originale', Gianluca Di Marzio ha parlato di Gianluigi Donnarumma. Queste le sue parole: "Non si è ancora entrati nel vivo del rinnovo di contratto ma dopo la questione relativa a Ibrahimovic, la dirigenza rossonera prenderà in esame la questione relativa legata al portiere rossonero. Il contratto di Donnarumma scade nel 2021, quindi potenzialmemte già a febbraio potrebbe accordarsi con un'altra sqadra. Donnarumma, tuttavia, vuole restare o nel caso non vuole andare via dal Milan a zero."