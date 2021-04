Sky - Mandzukic, al momento il Milan potrebbe non continuare con il croato

Secondo quanto riferisce Sky, è ancora in dubbio il futuro al Milan di Mario Mandzukic, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L'accordo trovato a gennaio prevedeva il rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni, legate soprattutto alle presenze del calciatore, condizioni però che al momento non si sono verificate. La permanenza del croato dipenderà quindi dal suo finale di stagione: al momento l'intenzione del club di via Aldo Rossi sarebbe quella di non proseguire il proprio rapporto con l'ex Bayern Monaco e Juventus, ma la situazione potrebbe cambiare qualora il giocatore risultasse decisivo nelle ultime giornate di campionato.