Sky - Mercato Milan: Diallo ha superato Tanganga e N'Dicka, il PSG può dare una mano a pagare l'ingaggio

© foto di Enrico Ferrazzi

Secondo quanto riferisce Sky in merito al mercato del Milan, che è sempre alla ricerca di un difensore centrale, Diallo ha superato Tanganga e N'Dicka. Diallo può arrivare in prestito con diritto di riscatto a cifre più basse rispetto a Tanganga. Il PSG può dare una mano a pagare l'ingaggio e poi il giocatore piace perchè può fare anche il terzino. Anche N'Dicka può fare sia il centrale che il terzino sinistro, ma è in scadenza nel 2023 con l'Eintracht Francoforte e quindi il Milan per prenderlo dovrebbe comprare il cartellino.