Sky - Milan, c'è fiducia per Onyedika: è la primissima scelta dei rossoneri

Il Milan è a caccia di un nuovo innesto a centrocampo. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio nel corso di Sky Calciomercato – L’originale, i rossoneri stanno insistendo per Raphael Onyedika, giovane di proprietà del Midtjylland primissima scelta per il reparto mediano. Il club Campione d’Italia è al lavoro per cercare di abbassare le pretese economiche dei danesi ma c’è fiducia per l’esito della trattativa.

Per quanto riguarda la difesa, Maldini e Massara sono ancora alla ricerca di un difensore centrale. Sebbene siano stati valutati diversi profili, l’innesto nel reparto arretrato non sarebbe collegato forzatamente ad una cessione di Matteo Gabbia. Il classe ’99, infatti, potrebbe restare a Milano almeno fino a gennaio.