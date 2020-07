Sky - Milan, complicata la pista che porta ad Emerson Royal

Secondo quanto riferisce il sito di SkySport, resta molto complicata la pista che potrebbe portare Emerson Royal al Milan: in un incontro con gli agenti dell’esterno, il club rossonero ha infatti confermato il suo interesse per il brasiliano, ma il Barcellona chiede 35 milioni di euro. Inoltre, anche al Betis, dove Emerson ha giocato questa stagione in prestito, spetta una percentuale in caso di cessione. Per questo, al momento, non sembrano esserci grandi margini per arrivare a un’intesa, ma è possibile che se ne riparli più avanti.