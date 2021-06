Sky - Milan, cresce la fiducia per Tonali: i rossoneri sperano di definire tutto nelle prossime ore

Secondo quanto riferisce il sito di SkySport, cresce l'ottimismo del Milan per Sandro Tonali: il club di via Aldo Rossi è in continuo contatto con il Brescia e spera di definire tutto già nelle prossime ore. I rossoneri dovrebbero risparmiare circa 10 milioni di euro rispetto all'accordo trovato l'estate scorsa.