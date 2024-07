Sky - Milan, doppio colpo in attacco? Contatti positivi, anche Fullkrug è possibile

vedi letture

Alvaro Morata sarà un nuovo giocatore del Milan, sono stati limati anche gli ultimi dettagli e la trattativa, intermediata per il Milan dall'agente Fifa Beppe Bozzo, è andata in porto definitivamente: le visite saranno mercoledì a Madrid, poi il calciatore andrà in ferie. Per lui ad aspettarlo un contratto di quattro anni (più uno opzionale) da 5 milioni all'anno, come riportato dalla redazione di MilanNews.it. Il Milan verserà 13 milioni nelle casse dell'Atletico per pagare la clausola.

Gianluca Di Marzio ipotizza, però, il doppio colpo: secondo quanto riportato dal giornalista, il Milan ha avuto oggi una call con gli agenti di fullkrug, e i contatti sono stati positivi: dopo Morata, può arrivare quindi anche Fullkrug.