Sky - Milan, il punto sul mercato tra Botman, Bremer, Sanches e De Ketelaere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luca Marchetti, intervenuto in diretta su Sky Sport 24, ha fatto il punto sul mercato del Milan.

Secondo il giornalista della tv satellitare i rossoneri sono alla ricerca di un difensore centrale: Botman, il difensore del Lille rimane un obiettivo concreto nonostante gli ultimi contatti siano stati meno fluidi rispetto ai mesi scorsi, o Bremer. Il centrale del Torino dopo il rinnovo avrebbe un costo tra i 20 e i 25 milioni di euro e piace anche all'Inter, che però al momento per i noti problemi economici non può chiudere l'affare.

Vista la partenza di Kessie i rossoneri cercheranno rinforzi anche a centrocampo e Renato Sanches del Lille è un obiettivo concreto. Per quanto riguarda la trequarti il Milan vorrebbe confermare Messias, ma proverà a parlare e trattare col Crotone per trattare il prezzo concordato la scorsa estate per il riscatto. Il club rossonero inoltre è intenzionato a riscattare Florenzi dalla Roma.

Il MIlan infine è anche su Domenico Berardi del Sassuolo e Charles De Ketelaere del Brugge: il belga rappresenta alla perfezione l'identikit che cerca la dirigenza rossonera, ma il costo di certo non è basso (non inferiore ai venti milioni di euro).