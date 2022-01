Sky - Milan, Infortunio Tomori: si valuta Bailly e Diallo

Il Milan accede ai quarti di finale di Coppa Italia superando per 3-1 il Genoa ma l'infortunio di Tomori (risentimento al ginocchio sinistro da valutare nella mattinata di venerdì) potrebbe spingere il club rossonero ad accelerare per la ricerca di un difensore centrale, in un reparto già privo fino a fine stagione di Simon Kjaer. Gli obiettivi rossoneri per gennaio restano due: Eric Bailly del Manchester United e Abdou Diallo del PSG.