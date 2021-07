Sky - Milan, non solo Tonali: i rossoneri prenderanno anche un altro centrocampista

I colleghi di Sky, durante uno degli approfondimenti di mercato, hanno parlato della trattativa, ormai praticamente conclusa, fra il Milan e il Brescia per Sandro Tonali. “L’accordo fra Milan e Brescia per Tonali è stato trovato, i rossoneri hanno ottenuto uno sconto rispetto a quanto pattuito un anno fa. Non è stato facile ma Tonali resterà al Milan per diventare interamente un giocatore rossonero. Decisivo è stato anche il fatto che il giocatore si è ridotto l’ingaggio. Si attende solo l’ufficialità. Nonostante ciò i rossoneri prenderanno un altro centrocampista. Il favorito al momento è Bakayoko, ma questo è un affare che si potrebbe chiudere anche verso fine mercato e non subito”.