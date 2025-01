Sky - Milan, offerta da 30 milioni più bonus per Gimenez: manca l'ok del Feyenoord

Nel corso di Calciomercato - L'Originale è intervenuto l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che ha cercato di fare chiarezza sulle ultime ore di mercato rossonere, in particolare sul cambio in attacco Morata-Gimenez. Se per il centravanti spagnolo è tutto definito per il passaggio al Galatasaray, al Milan manca ancora l'accordo per Santiago Gimenez. Secondo quanto viene riportato i rossoneri sono arrivati a un'offerta di 30 milioni più bonus per l'attaccante messicano: ancora però manca l'ok del club olandese.

Di Marzio sottolinea anche che Morata non può partire finché non arriva Gimenez: le due operazioni sono chiaramente vincolate.