Sky - Milan, oggi contatto positivo per Giroud. Ma il francese deve liberarsi a zero

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' in onda su SkySport sulla trattativa tra il Milan e Olivier Giroud: "I suoi agenti hanno parlato oggi con il Milan. È stato un contatto molto positivo oggi: si sono limati i dettagli del suo contratto. Ora sta agli agenti liberarlo alle condizioni che il Milan vuole, ovvero a zero. C'è grande fiducia: l'entourage ha fatto capire che ce la farà, che sta lavorando per farcela. Il Milan sta aspettando di avere il cartellino in mano per poi poter chiudere il contratto biennale".