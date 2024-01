Sky - Milan, Pellegrino in uscita: contatti con il Verona per l'argentino

Gianluca Di Marzio è intervenuto con le ultime notizie di mercato a Calciomercato - L'Originale. Tra la varie novità ce n'è una sul Milan, reparto difensori, ma non in entrata: si tratta infatti della possibile cessione di Marco Pellegrino. Come riportato da Di Marzio, il difensore argentino potrebbe lasciare il Milan, nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con il Verona.

Pellegrino cambierebbe dunque squadra ma non campionato, dopo aver esordito in A contro il Napoli, nella prima e unica partita disputata con il Milan. L'argentino è comunque rientrato, finalmente, nei convocati della prima squadra per il match con il Bologna.