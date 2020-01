Sky - Milan, per il dopo Suso si va avanti su Saelemaekers

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante il programma Calciomercato l'originale, il Milan continua a seguire Saelemaekers per il dopo Suso. Questo il suo intervento: "Per il sostituto di Suso si va avanti per Saelemaekers, ala classe 99 dell'Anderlecht. Il giocatore ha sposato in pieno il progetto Milan, il suo procuratore sta aspettando la telefonata del Milan tant'è che ha rifiutato anche un'offerta del Friburgo. Dipende dal Milan cercare di convincere l'Anderlecht per cederlo adesso o eventualmente per Giugno."