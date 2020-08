Sky - Milan, più probabile la partenza di Calabria che di Conti

Secondo quanto riferisce Sky, il Milan cerca un terzino destro e avrebbe individuato in Serge Aurier un possibile rinforzo in quella zona di campo. In caso di nuovo arrivo, uno degli attuali terzini destri verrà ceduto: al momento appare più probabile la partenza di Calabria rispetto a quella di Conti. Per quanto riguarda Aurier, c'è un problema di valutazione: il Tottenham lo valuta infatti 20 milioni di euro, mentre il Milan vorrebbe spendere meno.