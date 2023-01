Sky - Milan, primo contatto ufficiale con la Roma per Zaniolo: chieste 24 ore per discutere con la proprietà

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La trattativa per Zaniolo continua per il Milan. Oggi la società rossonera ha avuto i primi contatti ufficiali con la Roma, con cui i rapporti rimangono cordiali. La società giallorossa però non ammorbidisce le proprie pretese e chiede 35 milioni di euro senza condizioni d'obbligo. Il Milan non dovrebbe arrivare a questa cifra ma ha chiesto ventiquattrore di tempo alla Roma per parlare con la proprietà e decidere se fare uno sforzo importante per il calciatore. A riferirlo è Gianluca Di Marzio.