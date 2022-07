Sky - Milan, proseguono i contatti con il Chelsea per Ziyech

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Come dichiarato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, continuano i contatti tra Milan e Chelsea per Hakim Ziyech. Si lavora per trovare la formula giusta: o prestito con diritto di riscatto o prestito con obbligo (quest'ultimo per poter usufruire del Decreto Crescita per smorzare i 6 milioni netti di ingaggio che l'esterno marocchino percepisce attualmente con i Blues).