Sky - Milan, si pensa a Mason Burstow del Chelsea per sostituire Colombo

Stando a quanto rivela Luca Marchetti su Sky Sport 24, nel caso in cui il Milan non dovesse arrivare a Taremi si sta valutando, in prestito, il nome di Mason Burstow, centravanti del Chelsea. Il classe 2003 arriverebbe per sostituire Colombo, ormai prossimo al passaggio in prestito al Monza.