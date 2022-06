Sky - Milan, trattativa a fuoco lento per Botman e Sanches. Visite Origi tra 15 giorni

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime novità riguardanti il Milan. Queste le sue parole: "Si va avanti a fuoco lento sia per Botman che Renato Sanches. Il Milan è più fiducioso sul portoghese perchè su Botman il pericolo della Premier incombe sempre. Il Milan però vuole fare entrambi e regalare un esterno a Pioli. Il Milan, poi, in attacco, ha già preso Origi, è una trattativa chiusa e si aspettano solo le visite mediche. In 10-15 giorni arriverà a Milano dopo delle terapie che sta effettuando in Belgio. A seconda delle dinamiche di mercato poi il Milan deciderà se prendere un altro attaccante"