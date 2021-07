Sky - Milan, ulteriore sconto del Brescia per Tonali: manca l'ok di Elliott

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' in onda su SkySport sulla trattativa tra Milan e Brescia per l'acquisto di Tonali: "C'è stato un incontro oggi e le parti sono sempre più vicine. Cellino ha fatto un ulteriore sconto al Milan per venire incontro alle esigenze dei rossoneri: Maldini e Massara sono stati bravissimi a ottenere questo sconto. È la proprietà a decidere di puntare su questo giovane talento: ora il fondo Elliott deve dare l'ok formale e poi Tonali sarà un giocatore interamente del Milan".