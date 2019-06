Sky - Offerte per Calabria, ma è incedibile. Per Cutrone servono 25 milioni

Secondo quanto riferisce Sky Sport, ci sarebbero diverse squadre fortemente interessate a Davide Calabria, che viene, però, considerato incedibile dal Milan e che avrà il rinnovo del contratto (come anticipato QUI da MilanNews.it). Il terzino sarà protagonista del progetto, esattamente come Suso, su cui c'è l'approvazione di Marco Giampaolo. Per quanto riguarda Patrick Cutrone, invece, l'emittente conferma l'anticipazione di MilanNews.it (clicca QUI per leggerla) sull'eventuale prezzo per cui il Diavolo lascerebbe partire il bomber classe 1998: 25 milioni. Il Milan ha fatto capire al procuratore del giocatore che gli attaccanti base sono Piatek e Andrè Silva, su cui il Milan ha intenzione di puntare. Difficile dire ora chi potrebbe investire questa cifra, quel che è certo è che Cutrone piaccia alla Fiorentina, a Montella in particolare.