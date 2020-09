Come riferito da Gianluca di Marzio a Sky Sport, è spuntato un possibile nuovo nome per la mediana rossonera. André Zambo Anguissa del Fulham, lo scorso anno in prestito al Villarreal. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro a Casa Milan con l'entourage del giocatore. Si tratta di un profilo da tenere in considerazione se si riuscisse a trovare la quadra.