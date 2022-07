MilanNews.it

Georginio Wijnaldum, centrocampista 31enne del Paris Saint-Germain, è in uscita dal club francese. È uno degli esuberi di Galtier e per questo l'agente lo sta proponendo a varie squadre. Tra queste, come riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport, c'è anche il Milan, che sta valutando il profilo (in particolare per la questione ruolo).