Sky - Romagnoli, il Monza prova a inserirsi nella corsa al capitano del Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime novità su Romagnoli. Queste le sue parole: "Adriano Galliani vorrebbe provare a inserirsi per Romagnoli. Il giocatore non ha ancora firmato per la Lazio e non ha l'accordo con il Milan e vorrebbe capire se ci sono i presupposti per portarlo al Monza"