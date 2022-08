Sky Sports - Il Lione rifiuta anche la seconda offerta del West Ham per Paquetà. Chiesti 60 milioni

MilanNews.it

Dopo aver rifiutato l'offerta di ieri presentata dal West Ham, il Lione ha detto no nuovamente al club londinese per Lucas Paquetà, rispedendo al mittente anche la seconda offerta presentata dagli Hammers, da oltre 50 milioni di euro. Secondo quanto riporta Sky Sports, per strappare l'ex Milan al Lione il West Ham dovrà mettere sul piatto almeno 60 milioni di euro. La situazione rimane comunque molto calda, tant'è che l'agente del brasiliano resterà a Londra per mediare tra le società. Ricordiamo che il Milan ha il 15% sulla futura rivendita.