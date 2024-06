Spezia, trattativa avanzata per il portiere Vasquez del Milan

Dopo l'esperienza semestrale all'Ascoli nell'ultima stagione, prima da riserva di Emiliano Viviano e poi da titolare, per Devis Vasquez potrebbe esserci un'altra avventura in Serie B sempre a tinte bianco-nere, seppur con sfumature diverse.

Lo Spezia infatti ha avviato una trattativa per il portiere colombiano classe '98 di proprietà del Milan che dovrà sostituire i partenti Bartlomej Dragowski, da ieri ufficialmente del Panathinaikos, e Joroen Zoet, che saluterà a scadenza di contratto non avendo rinnovato. Al momento infatti in casa ligure ci sono solo i giovani Plaia e Mascardi con il club che sta cercando profili esperti da consegnare a mister D'Angelo in vista del ritiro.

Lo riferisce La Nazione spiegando che la trattativa sarebbe in fase avanzata con lo Spezia che però dovrà guardarsi dalla concorrenza sia in Italia, dove c'è l'Hellas Verona in Serie A, e dall'estero. Gli Aquilotti sono però in vantaggio per un calciatore che piace sia per le qualità fisico-atletiche sia per la capacità di impostare il gioco dal basso.

Vasquez è cresciuto nel Cortuluà, militando per diversi anni in Sudamerica fra Patriotas, La Equidad e Guaranì, approdando in Italia nel 2023. Dal suo arrivo a Milano ha giocato prima nello Sheffield e poi proprio in B all’Ascoli. In bianconero ha difeso la porta in 10 occasioni, con ben 5 clean sheet.