Sport - Kessie-Barcellona, intensificati i contatti nelle ultime settimane

La storia tra il Milan e Franck Kessiè, a meno di clamorosi colpi di scena, sembra essere finita. Come riporta Sport.es, nonostante l'interesse dei grandi club inglesi, nelle ultime settimane il Barcellona ha intensificato i contatti per il centrocampista ivoriano, che ha comunicato al club rossonero che non accetterà l'ultima offerta pari a 5 milioni a stagione.