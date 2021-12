Sport Mediaset - Al Milan piace Svanberg per il dopo Kessie

Come riportato dai colleghi di Sport Mediaset, Mattias Svanberg del Bologna sarebbe l’obiettivo di mercato del Milan per il dopo Franck Kessie. Il centrocampista svedese classe 1999, è alla quarta stagione in Italia, e con i rossoblù di Sinisa Mihajlovic si sta mettendo ben in mostra. In questa stagione, fra Serie A e Coppa Italia, Svanberg ha collezionato 20 presenze e 3 reti.