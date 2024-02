Sport - Milan, Leao nel mirino del Barcellona: le ultime dalla Spagna

vedi letture

Tra i nomi seguiti con grande interesse dal Barcellona in vista del prossimo mercato estivo c'è anche quello di Rafael Leao, attaccante del Milan che in passato era già stato cercato dai blaugrana quando sembravano esserci problemi per il rinnovo di contratto con il Diavolo, poi arrivato fino al 2028. A riferirlo è Sport che spiega che nel club catalano sono convinti che il portoghese porterebbe grande velocità sulla fascia sinistra dell'attacco del Barça.

Nelle scorse settimane si è parlato anche dell'interesse del PSG, ma il giocatore non sembra intenzionato a tornare nel campionato francese, preferendo invece quello spagnolo e quello inglese. Nel contratto di Leao è presente una clausola rescissoria da circa 150 milioni di euro trattabili. I blaugrana non potranno mai arrivare a questa cifra, ma può comunque mettere sul piatto un'offerta molto importante per il portoghese.