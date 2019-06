Sportitalia - Pedullà: "Psg-Donnarumma, il Milan vorrebbe 50 mln senza contropartite"

Alfredo Pedullà, sul proprio sito, si è soffermato su Donnarumma.

"Di Gigio Donnarumma al Psg si parla a settimane alterne, ormai da un paio di anni. Precisiamo: dipendesse dal diretto interessato, non lascerebbe il Milan, perché lui non ha tanta voglia di andare a Parigi. Però, ci sono necessità, c’è soprattutto un contratto in scadenza nel 2021 e quindi bisogna fare una scelta. Leonardo, da quando si è insediato, conosce i problemi del Milan ed è pronto, anche a migliorare, oltre che prolungare, il contratto di Donnarumma portandolo ad almeno 8 milioni a stagione. Il problema non è questo, ma è rappresentato dal club rossonero che vorrebbe realizzare almeno 45-50 milioni senza contropartite. La proposta Areola è una sortita di Raiola, che ce l’ha in procura, mentre il Milan vorrebbe realizzare una plusvalenza per puntare su Reina con Plizzari alle spalle. A proposito di Reina: ha accettato il Milan per fare da chioccia a Donnarumma, si tratta anche di capire come reagirebbe se dovesse fare il vice a un altro portiere. Insomma, bisogna lavorarci senza troppa fretta. Il Milan ha una necessità: da una cessione che profuma di plusvalenza deve ricavare il massimo anche per alimentare il mercato in entrata. E le riflessioni di Gigio continueranno…"