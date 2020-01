Sportitalia - Pedullá: "Tre squadre spagnole su Suso, ma la formula non convince"

Sirene spagnole per Suso, questo quanto scritto da Alfredo Pedullà sul suo sito: "Occhio alla Spagna. Suso non convince in Italia ma ha grandi estimatori nella Liga. Non le tre big, comunque nelle ultime ore ci sono stati sondaggi di Valencia, Siviglia e Getafe. Ma al momento non convince la formula, prestito oneroso con diritto di riscatto, il Milan vuole monetizzare e chiede l’obbligo. Alla Roma piace ma per ora non ci sono tracce di un possibile scambio con Under."