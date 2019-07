SportMediaset - Correa, Milan e Atletico Madrid stanno lavorando sui bonus

Secondo quanto riporta Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, Milan e Atletico Madrid continuano lavorare sui bonus prima di formalizzare il passaggio di Angel Correa in rossonero. Il club di via Aldo Rossi sembra essere disponibile ad aggiungere, ai 40 milioni di euro di parte fissa, altri 10 milioni di bonus, ma solo a determinate condizione, come per esempio il raggiungimento di un certo numero di gol segnati. Correa, intanto, sta giocando le amichevoli con l'Atletico Madrid negli USA. Da domenica il Milan proverà a chiudere ed evitare così che l'argentino voli in Messico per un'altra amichevole in programma il 3 agosto.