SportMediaset - Il Lione sulle tracce di Suso

Secondo quanto riferito da “Sport Mediaset”, nonostante le dolci parole di Marco Giampaolo nei suoi confronti, e le prestazioni convincenti come trequartista, Suso potrebbe accasarsi all‘Olympique Lione. Jean-Michel Aulas, il Presidente del Lione, ha confermato il fatto che l’ex Liverpool sia uno dei profili seguiti dal suo club. Per 40 milioni circa Suso potrebbe trasferirsi in Ligue 1, giocare la Champions League e garantire al Milan una enorme plusvalenza.