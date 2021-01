In merito al mercato in difesa del Milan, Claudio Raimondi ha spiegato a SportMediaset su Italia Uno che la pista che porta a Mohamed Simakan sta per essere abbandonata dai rossoneri. Il club via Aldo Rossi sembra essere intenzionato a spostare le sue attenzioni su Fikayo Tomori, che potrebbe arrivare in prestito dal Chelsea.