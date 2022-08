Sportmediaset - Milan, abbandonata la pista Onyedika. Vranckx il nome nuovo per il centrocampo

MilanNews.it

Claudio Raimondi, dagli studi di Sportmediaset, ha parlato del mercato del Milan in chiave centrocampo: “Abbandonata la pista Raphael Onyedika per il Milan dato che il Midtjylland continua a chiedere almeno 10 milioni di euro. La pista nuova che può aprirsi è quella di Aster Vranckx, belga del Wolfsburg di 19 anni. Lui è un mediano e Paolo Maldini e Ricky Massara stanno lavorando per portarlo in prestito. Al momento è difficile dato che il club tedesco non vorrebbe cederlo con la formula del prestito. In ogni caso il buco lasciato libero da Franck Kessie va coperto”.