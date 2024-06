SportMediaset - Milan, contatto tra Zirkzee e Fonseca. Jovic verso l'addio: piace Broja

Continua il pressing del Milan per Joshua Zirkzee. Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, l'olandese avrebbe anche già avuto un contatto con Paulo Fonseca, che nei prossimi giorni verrà ufficializzato come nuovo allenatore del Diavolo. La trattativa è vicina alla stretta finale e in via Aldo Rossi si respira sempre più ottimismo: si sta limando in queste ore la cifra delle commissioni per l'agente dell'olandese, Kia Joorabchian. Il Milan pagherà poi al Bologna i 40 milioni di euro della clausola rescissoria, mentre per il giocatore è pronto un contratto di cinque anni da quasi cinque milioni a stagione.

Il Milan sta cercando anche un altro attaccante che farà da vice-Zirkzee perchè Luka Jovic si sta allontanando sempre di più (ha il contratto in scadenza e pretese economiche importanti). Il club milanista lascerà quindi andare via il serbo e punterà su un altro centravanti: un profilo che piace molto è quello di Armando Broja del Chelsea.