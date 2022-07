Sportmediaset - Milan-De Ketelaere, ballano 3 milioni. Fra domani e sabato si può chiudere

MilanNews.it

Claudio Raimondi, dagli studi di Sportmediaset, ha riferito quelle che sono le ultime notizie di mercato per quel che riguarda il Milan e Charles De Ketelaere. Raimondi ha detto: “C’è fiducia per chiudere l’affare e anche in mattinata ci sono stati contatti con il Bruges. Il Milan ha presentato l’offerta di 32 milioni mentre il club belga ne chiede 37, a 35 si può chiudere. Adesso c’è da capire se la proprietà rossonera rilancerà di questi 3 milioni che ballano oppure no. Domenica c’è la prima giornata del campionato belga e il Milan vuole evitare che giochi. Fra domani e sabato mattina l’affare si può chiudere”.