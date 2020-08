SportMediaset - Milan-Ibra, trattativa in stallo ma da qui a lunedì si può sbloccare

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia uno, nelle ultime ore non ci sono stati passi in avanti per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, anche se la sensazione è che da un momento all'altro possa andare in scena l'incontro decisivo. Oggi non sono in programma dei vertici tra le parti. Per ora, lo svedese non arretra la sua posizione e continua a chiedere 7,5 milioni di euro netti, mentre l'offerta del Milan è ferma a 5 milioni più uno di bonus. La trattativa è in una fase di stallo, ma da qui a lunedì, giorno del raduno rossonero, le parti si avvicineranno ulteriormente e la questione potrebbe sbloccarsi definitivamente.