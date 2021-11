SportMediaset - Milan, idea prestito a gennaio per Ballo-Tourè. Ripresi contatti con Faivre

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, Stefano Pioli è sempre più vicino al rinnovo con il Milan: il suo attuale contratto scade il 30 giugno 2022, ma il tecnico rossonero è pronto a firmare un prolungamento di altri due anni con ingaggio raddoppiato (da due a quattro milioni di euro netti a stagione). La firma potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

FAIVRE - Il dt rossonero Paolo Maldini e il ds Frederic Massara sono già al lavoro per rinforzare la squadra rossonera a gennaio: nelle ultime ore sono ripresi i contatti per Romain Faivre, trequartista del Brest che già in estate era stato ad un passo dal trasferimento a Milanello. Se dovesse essere ceduto Castillejo durante il mercato invernale, l'affare potrebbe chiudersi già a gennaio per una cifra intorno ai 10 milioni di euro più bonus.

BALLO-TOURE' - Fodé Ballo-Tourè, che il Milan ha acquistato in estate dal Monaco per 4 milioni di euro, sta faticando parecchio in questo inizio di stagione e per questo non è escluso che il club di via Aldo Rossi possa decidere di cederlo in prestito a gennaio. Ovviamente, in caso di cessione del giocatore senegalese, il Diavolo dovrebbe tornare poi sul mercato per prendere un altro terzino sinistro.

KESSIE - In merito alla questione del rinnovo di Franck Kessie, continua il muro contro muro tra il Milan e il centrocampista ivoriano, il cui addio a fine stagione è sempre più probabile: su di lui, oltre al Tottenham e al PSG, ci sarebbe ora anche la Juventus che vorrebbe prenderlo a parametro zero la prossima estate.