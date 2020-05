Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il licenziamento di Boban e il probabile addio di Maldini a fine stagione allontanano sempre di più Zlatan Ibrahimovic dal Milan. Lo svedese non vede in Rangnick la migliore soluzione per avere garanzie tecniche e quindi non è detto che nell'agenda dell'attaccante ci sia ancora in programma l'incontro con Gazidis.