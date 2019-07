SportMediaset - Milan-Juventus, non c'è accordo sulla formula per Demiral. I rossoneri però non mollano

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, per ora non c'è accordo sulla formula tra Milan e Juventus per Merih Demiral, ma in via Aldo Rossi sono convinti di poter strappare prima o poi un sì ai bianconeri, che valutano il difensore turco 40 milioni di euro. Il club rossonero non ha nessuna intenzione di prenderlo in prestito con diritto di riscatto in quanto non vogliono valorizzare un giocatore della Juventus. I bianconeri non vorrebbero cedere Demiral, l'eventuale inserimento della recompra potrebbe magari sbloccare l'affare.