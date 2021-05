SportMediaset - Milan, la priorità è blindare Kessie. Nessun problema per il rinnovo di Calabria

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, la priorità del Milan in questo momento è il rinnovo di Franck Kessie, il cui contratto con i rossoneri scadrà nel 2022. Il club di via Aldo Rossi vuole blindare il centrocampista ivoriano che ora guadagna 2,2 milioni di euro a stagione: il Diavolo è pronto a mettere sul piatto un nuovo contratto da 4 milioni più bonus all'anno. Anche Davide Calabria è in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, ma per il suo prolungamento non dovrebbero esserci particolari problemi (pronto un aumento dell'ingaggio fino a due milioni a stagione).