SportMediaset - Milan: non solo Correa, ci sono tre alternative

Ecco gli ultimi aggiornamenti riguardanti il mercato del Milan, forniti da 'SportMediaset'. La trattativa per Correa sembra essere in una situazione di stallo, e da qui nasce l’idea Everton. Il fantasista brasiliano sarebbe l’acquisto ideale ma il Gremio spara alto sulla valutazione che si aggira sui 40 milioni, quindi è molto difficile che si concretizzi come operazione. Il Milan pensa anche ad una alternativa che ben conosce la Serie A, Rodrigo De Paul, ma la Fiorentina è in vantaggio al momento. Mariano Diaz potrebbe essere il colpo last minute a patto che esca Andrè Silva. Il portoghese sta diventando un caso: è stato offerto nelle ultime ore anche Benfica che però ha rifiutato, in quanto non interessato all’attaccante portoghese. Il numero 27 rischia quindi di rimanere al Milan da separato in casa.