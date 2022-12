SportMediaset - Milan, se Maignan non recupera entro due settimane i rossoneri andranno su Sportiello

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, sono giorni di riflessione in casa rossonera sulle condizioni di Mike Maignan, il quale verrà rivalutato non appena il Milan rientrerà in Italia da Dubai (questa sera). Se non dovesse recuperare entro due settimane, il Milan potrebbe anticipare l'arrivo di Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta già bloccato per l'estate, a gennaio.