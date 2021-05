SportMediaset - Milan, si infiamma la pista per De Paul: pronti 3 mln a stagione per l'argentino

Dopo che Hakan Calhanoglu ha deciso di non rinnovare, il Milan è ora alla ricerca di un nuovo trequartista da inserire nella rosa di Stefano Pioli. Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi su SportMediaset su Italia Uno, nelle ultime ore si sta infiammando sempre di più la pista che porta a Rodrigo De Paul, per il quale sarebbe pronto un contratto da 3 milioni di euro a stagione. L'argentino, che viene visto come il sostituto ideale di Calhanoglu, viene valutato dall'Udinese 40 milioni di euro, una cifra importante che i rossoneri vorrebbero coprire in parte con una contropartita tecnica (nella trattativa potrebbe essere inserito uno tra Hauge, Gabbia e Daniel Maldini). Il Diavolo potrebbe poi ottenere altre risorse per chiudere questo colpo di mercato dalla cessione di alcuni giocatori, come per esempio Castillejo.