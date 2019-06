SportMediaset - Milan, si tenta il colpo Kovacic: Boban si starebbe muovendo in prima persona per il connazionale

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia 1, il Milan si starebbe muovendo a fari spenti su Mateo Kovacic: Boban si starebbe muovendo in prima persona per provare a chiudere questo colpo di mercato. Anche l'Inter è sul giocatore, ma lo considera il piano B a Barella. I rossoneri sono pronti ad offrire al centrocampista croato un contratto da 4 milioni di euro a stagione. Il Real Madrid vorrebbe però ricavare circa 50 milioni di euro dalla cessione a titolo definitivo di Kovacic.